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تكريم بسنت النبراوي كسفيرة لمبادرة "تعالى نحلم مصر أجمل"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة بسنت النبراوي عن سعادتها الكبيرة باختيارها كسفيرة لمبادرة "تعالى نحلم مصر أجمل"، التي من المقرر إقامتها يوم 30 يوليو الجاري، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت بسنت النبراوي مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه:"بكل الدعم والحب انتظروني في مبادرة تعالى نحلم مصر أجمل يوم ٣٠/٧ وكمان تكريمي كسفيرة للمبادرة".

وفي سياق آخر، شاركت بسنت النبراوي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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