Advertisements

فاركو يبدأ الاستعداد للدوري الممتاز السبت المقبل

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
Advertisements
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو الاستعداد للموسم الجديد تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب التأهل للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد على ملعبه بالعامرية . 

وطلب مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق  من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفنى من  مجدي عبدالعاطي مدير فنى ،  عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا،  عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

ونجح فريق فاركو فى التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بني عبيد في الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هبوط اضطراري لـ12 طائرة إثيوبية في السودان

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ ساعتين

حارس منتخب مصر يرحب بالانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة الا ربع

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم

بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

01:04 م

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

02:20 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان