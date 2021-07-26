"الفجر الفني" في كواليس تصوير "معالي ماما"





تواجد "الفجر الفني" في استئناف تصوير فيلم "معالي ماما" بفيلا المغربي بالمريوطية وتقوم بشري بتصوير مشاهدها مع أبنائها في العمل ويجسد أدوارهم الفنانة نور إيهاب وياسين أمير وسولي، وتواجدت أيضاً الفنانة

رغد جلال مع المخرج أحمد نور.



وتجسد بشرى شخصية إمرأة تشغل منصباً مهماً، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.



تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.



والفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم: بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة المطربة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف وتأليف نادر صلاح الدين ومنسق إعلامي يارا أحمد.





