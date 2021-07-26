نادي الأبطال.. مجلس الصيد يهنئ هداية وسيف عيسى بعد إنجاز برونزيتي أولمبياد طوكيو

وجه مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، والمدير التنفيذي الدكتور محمد الدباح، التهنئة للثنائي هداية ملاك وسيف عيسى لاعبي التايكوندو بالنادي، بعد الإنجاز العظيم الذي حققوه بالتتويج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





وفازت هداية بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخها بعدما حصدت برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو في النسخة الماضية، لتصبح أول عربية تحقق ميداليتين متتاليتين في الأولمبياد، كما أنها حصدت أول ميدالية لمصر في النسخة الحالية من أولمبياد طوكيو.





فيما توج سيف عيسى لاعب الصيد أيضا بالميدالية البرونزية للتايكوندو بعد الفوز علي نظيره بطل النرويج لوزن -80 كجم .





وأكد محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، أن إنجاز هداية وسيف فخر لجميع أعضاء النادي ومجلس إدارته، قائلا "نفتخر بأننا منبع الأبطال ونضم أبطال أولمبيين هم أول من حققوا إنجاز التتويج بميداليتين للمصريين في أولمبياد طوكيو"، متمنيا التوفيق لباقي اللاعبين المصريين في باقي المنافسات.





ووجه مجلس إدارة الصيد التهنئة لهداية وسيف عيسى، مؤكدين فخرهم الكبير بهما وتقديم كل الدعم لهما من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات خلال الفترة المقبلة.





كما وعد رئيس الصيد بتنظيم حفل لتكريم الثنائي خلال الفترة المقبلة، بما يليق بهما.





وكانت هداية ملاك توجت بالميدالية البرونزية منافسات في وزن 67 كجم بعد الفوزعلى لاعبة المنتخب الأمريكي باجي ميكفرسون بنتيجة 17 / 6.





وكانت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو حققت الفوز على لاعبة منتخب تونجا، بنتيجة (19-0)، في الجولة الأولى من دور الترضية بأولمبياد طوكيو 2020.





وكانت هداية ملاك المصنفة رقم 11 عالميًا خسرت أمام البريطانية لورين ويليامز بنتيجة 12-13 في إطار مباريات ربع النهائي لوزن 67 كجم بالبطولة.





ومنح فوز البريطانية لورين في مباراة نصف النهائي على الإيفوارية روث جباجبي، الفرصة لهداية للمنافسة على الميدالية البرونزية.





ووصلت هداية ملاك لربع النهائي، بعد الفوز على ماجدة حنين لاعبة المنتخب الفرنسي بنتيجة (11-10)، في الدور ثمن النهائي.



