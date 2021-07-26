مع الارتفاع التدريجي للحرارة.. كيف تتعامل مع الطقس الحار؟



تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.





واعتبارا من غد الثلاثاء، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.



كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة، فضلا عن شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تفادي أزمات الطقس والرطوبة:







- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف، كما يجب شرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، لتعويض ما فقده الجسم من أملاح من خلال التعرق.



- يجب تناول الكميات الموصي بها من الماء والسوائل على مدار اليوم، والمواظبة على الأطعمة الغنية بالماء والأملاح المعدنية والفيتامينات، مثل الخس والكرفس والكوسة والقرنبيط والكرنب والبطيخ والفراولة والشمام والعنب والغريب فروت والبرتقال.



- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.





- يجب إسدال الستائر للمساعدة على التقليل من دخول الأشعة فوق البنفسجية داخل المنزل، مما يتسبب في ارتفاع الحرارة به وخاصة في ساعات الذروة .





- يجب استخدام المروحة لتخفيف حدة ارتفاع درجة الحرارة بشرط جعلها تدور وعدم تركيزها على بشكل مباشر خلال النوم خاصة للأطفال.



- يجب استخدام التكييف بشرط ضبطه على درجة 23 واستخدام نمط توزيع الهواء، والتأكد من نظافة وسلامة فلاتر جهاز التكييف في بداية الصيف.





- يجب عدم التعرض للشمس والحرارة بطريقة مباشرة، وضرورة ارتداء ملابس فاتحة اللون تعكس الحرارة، وكذا تناول الفاكهة كوجبات خفيفة فاصلة بين الوجبات الرئيسية.

