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"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022

وأوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022
"التعليم" تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022

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