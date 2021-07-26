حازم إمام يطالب اتحاد الكرة بإبلاغ الأهلي والزمالك بطريقة تحديد بطل الدوري

طالب حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اتحاد الكرة المصري بسرعة إبلاغ الأهلي والزمالك، بشأن آلية تحديد واختيار بطل الدوري الممتاز في الموسم الحالي.









وعبر تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" قال حازم إمام: "أطالب اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بضرورة إبلاغ الأهلي والزمالك بطريقة تحديد بطل الدوري خلال هذه النسخة، وهل سيكون بالأهداف أم بالمواجهات المباشرة".









وأضاف "علينا تجنب حدوث أي أزمات في نهاية مشوار الدوري، خصوصًا أن هناك احتمالية كبيرة بحصول الفريقين على نفس العدد من النقاط بنهاية الموسم".









وتابع "حال الاحتكام إلى المواجهات المباشرة، ستكون الغلبة للفريق الأحمر، لذلك من الضروري حسم الأمور مبكراً، حتى تكون اللوائح واضحة للكل، تجنباً لحدوث أزمة مثل ما حدث في دوري الشباب".









ويحتل أبناء ميت عقبة صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي الأهلي صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة.