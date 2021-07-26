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محمد صلاح يوجه رسالة لهداية ملاك وسيف عيسى بعد برونزية أوليمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:45 م
هداية ملاك
هداية ملاك
الفجر الرياضي
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وجه محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول، رسالة تهنئة إلى الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى بعد تتويجها بالبرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد".

وتابع: "احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".


May be an image of ‎one or more people and ‎text that says "‎Salah Mohamed @MoSalah مبرووووك هداية ملاك و سیف ،عيسي، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين ،فيكم دي مش النهاية دي خطوة في طریق النجاح كلنا عارفین أن هدفكم تشریف بلدنا واحنا مقدرین تعبكم ونتمنالكم کل التوفيق في اللي جاي Tweet Translate‎"‎‎

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هداية ملاك محمد صلاح سيف عيسى

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