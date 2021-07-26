محمد صلاح يوجه رسالة لهداية ملاك وسيف عيسى بعد برونزية أوليمبياد طوكيو

وجه محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول، رسالة تهنئة إلى الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى بعد تتويجها بالبرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.





وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد".





وتابع: "احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".



