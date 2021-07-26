تطورات جديدة بشأن مفاوضات تشيلسي لضم هالاند





مازالت الأنباء مستمرة نحو حقيقة توصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى اتفاق شخصي مع تشيلسي للانتقال إليه خلال سوق الميركاتو الصيفي الحالي.









ويسعى تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لإبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل هذا الصيف في ظل سعي الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أن هالاند لديه اتفاق على الشروط الشخصية بعقده المحتمل مع تشيلسي.









ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "إيرلينج هالاند ليس لديه اتفاق على الشروط الشخصية مع أي نادٍ حتى اليوم".









وتابع: "وترجع المشكلة من جديد نحو الحقيقية بشأن صفقة هالاند هذا الصيف إلى موقف بوروسيا دورتموند الرافض لرحيل اللاعب".









واختتم: "ويرغب دروتموند على عدم تلقي أي عرض رسمي من تشيلسي حتى الآن، أو حتى إجراء مناقشة حول لاعبي البلوز المرشحين لدخول الصفقة".