Advertisements
تطورات جديدة بشأن مفاوضات تشيلسي لضم هالاند
الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:01 م
غدير أحمد
Advertisements
مازالت الأنباء مستمرة نحو حقيقة توصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى اتفاق شخصي مع تشيلسي للانتقال إليه خلال سوق الميركاتو الصيفي الحالي.
ويسعى تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لإبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل هذا الصيف في ظل سعي الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أن هالاند لديه اتفاق على الشروط الشخصية بعقده المحتمل مع تشيلسي.
ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "إيرلينج هالاند ليس لديه اتفاق على الشروط الشخصية مع أي نادٍ حتى اليوم".
وتابع: "وترجع المشكلة من جديد نحو الحقيقية بشأن صفقة هالاند هذا الصيف إلى موقف بوروسيا دورتموند الرافض لرحيل اللاعب".
واختتم: "ويرغب دروتموند على عدم تلقي أي عرض رسمي من تشيلسي حتى الآن، أو حتى إجراء مناقشة حول لاعبي البلوز المرشحين لدخول الصفقة".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements