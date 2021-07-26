Advertisements

تطورات جديدة بشأن مفاوضات تشيلسي لضم هالاند

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

مازالت الأنباء مستمرة نحو حقيقة توصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى اتفاق شخصي مع تشيلسي للانتقال إليه خلال سوق الميركاتو الصيفي الحالي.


ويسعى تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لإبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل هذا الصيف في ظل سعي الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أن هالاند لديه اتفاق على الشروط الشخصية بعقده المحتمل مع تشيلسي.


ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه الشخصي بـ"تويتر": "إيرلينج هالاند ليس لديه اتفاق على الشروط الشخصية مع أي نادٍ حتى اليوم".


وتابع: "وترجع المشكلة من جديد نحو الحقيقية بشأن صفقة هالاند هذا الصيف إلى موقف بوروسيا دورتموند الرافض لرحيل اللاعب".


واختتم: "ويرغب دروتموند على عدم تلقي أي عرض رسمي من تشيلسي حتى الآن، أو حتى إجراء مناقشة حول لاعبي البلوز المرشحين لدخول الصفقة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالاند مفاوضات تشيلسي لضم هالاند تطورات جديدة تشيلسي لضم هالاند

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ يوم

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

حارس منتخب مصر يرحب بالانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ ساعتين

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ ساعة

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

منذ 43 دقيقة

هبوط اضطراري لـ12 طائرة إثيوبية في السودان

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. وكيلة "قوى النواب" تعلق على التعديل الوزاري المرتقب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

هالاند يؤجل حسم مستقبله مع بروسيا دورتموند

توخيل يحدد صفقة تشيلسي القادمة

تشيلسي يضرب ريال مدريد في الصفقة الكبرى

صفقة تاريخية.. تشيلسي يتحرك لخطف هدف ريال مدريد وبرشلونة

تشيلسي يدخل سباق الفوز بالمهاجم المعجزة

تحسبا لفشل الصفقة.. لابورتا يحدد هذا الثنائي بديلا لـ إيرلينج هالاند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

01:04 م

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

02:20 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان