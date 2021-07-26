تامر حسني يهنئ أبطال مصر بعد حصولهم على الميدالية الذهبية

هنأ الفنان تامر حسني، أبطال الالومبيات هداية ملاك وسيف عيسي بعد حصولهم علي الميدالية الذهبية وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"



وكتب الفنان تامر حسني معلقًا:"هداية ملاك، أول رياضية عربية في التاريخ تحقق ميدالية أولمبية، في دورتين على التوالي".



وهنأ تامر حسني أيضا البطل سيف عيسى، بطل التايكوندو، وقال:"سيف عيسى يحقق برونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو"، وختم تهنئته:"مبروك يا أبطال مصر".



وكان البطلان، هداية ملاك، وسيف عيسى، قد حصلا على ميداليتان برونزيتان في رياضة التايكوندو لصالح منتخب مصر في أولمبياد طوكيو لهذا العام.



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