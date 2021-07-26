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تامر حسني يهنئ أبطال مصر بعد حصولهم على الميدالية الذهبية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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هنأ الفنان تامر حسني، أبطال الالومبيات هداية ملاك وسيف عيسي بعد حصولهم علي الميدالية الذهبية وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"

وكتب الفنان تامر حسني معلقًا:"هداية ملاك، أول رياضية عربية في التاريخ تحقق ميدالية أولمبية، في دورتين على التوالي".

وهنأ تامر حسني أيضا البطل سيف عيسى، بطل التايكوندو، وقال:"سيف عيسى يحقق برونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو"، وختم تهنئته:"مبروك يا أبطال مصر".

وكان البطلان، هداية ملاك، وسيف عيسى، قد حصلا على ميداليتان برونزيتان في رياضة التايكوندو لصالح منتخب مصر في أولمبياد طوكيو لهذا العام.

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