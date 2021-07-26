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محمود حسين يهنئ سيف عيسى وهداية ملاك بالتتويج ببرونزية طوكيو 2020

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الثنائي سيف عيسى وهداية ملاك، بالتتويج ببرونزية التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 20202.

وقال حسين في بيان رسمي: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للثنائي سيف عيسى وهداية ملاك بالتتويج ببرونزية التايكوندو طوكيو 2002".

وأضاف: "تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف للرياضة المصرية، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى للثنائي على تحقيق هذا الإنجاز الكبير مشيرا إلى أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".

وأتم:" نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للبعثة المصرية في طوكيو لتحقيق المزيد مِن الانجازات بالحدث العالمي الأبرز والأهم".

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