مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية 

شهد طريق "شبين القناطر - الأحراز"، حادث تصادم أسفر عن مصرع سائق وإصابة 3 آخرين جراء اصطدام توك توك مع تروسيكل، بسبب السرعة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم توك توك مع تروسيكل على طريق "شبين القناطر - الأحراز"، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع قائد التوك توك ويدعى "ع. س" 52 عاما، وأصيب 3 أشخاص أخرين بينهم قائد التروسيكل، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.