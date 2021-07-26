رئيس اتحاد السباحة: نلتزام الصمت تجاه الهجوم الغير مبرر على لاعبي البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد

قال المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قرر التزام الصمت تجاه الهجوم الغير مبرر على لاعبي البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.









أضاف بأن رئيس اللجنة الأولمبية التزم الصمت ووجه مسئولي الاتحادات الرياضية بالتزام الصمت كذلك وتوجيه اللاعبين بالتركيز وعدم متابعة الهجوم الذي تتعرض له البعثة بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أنه يجهز تقريرا يوميا بالنتائج مقارنة بما كان مخططا له من جانب اللجنة والاتحادات قبل سفر البعثة إلى طوكيو ليكون كشف حساب واضح أمام الجميع.









وعلق على برونزيتي التايكوندو لسيف عيسى وهداية ملاك مؤكدا أنه طالب بالصبر على البعثة والنتائج ستحدث والبعثة ستعود بأفضل نتيجة في تاريخ مشاركات مصر بالدورات الأولمبية، داعيا الشعب المصري بدعم اللاعبين والأبطال في المرحلة المقبلة.



