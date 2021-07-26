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الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة نجم منتخب مصر

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اجتمع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئيس نادي المصري البورسعيدي، سمير حلبية، من أجل حسم صفقة كريم العراقي، ظهير أيسر الفريق البورسعيدي.


إدارة نادي المصري، اشترطت الحصول على 20 مليون جنيه، من أجل الموافقة على بيع كريم العراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


على الجانب الآخر، عرض مسئولو الزمالك، 12 مليون جنيه، للحصول على خدمات العراقي، بالإضافة إلى بيع محمد عبدالسلام بشكل نهائي، وإعارة أحمد عيد.


مجلس إدارة الزمالك، عرض بيع عبد السلام بمقابل مادي 4 أو 5 ملايين بجانب مبلغ إعارة أحمد عيد ، بجانب 12 مليون جنيه للحصول على خدمات كريم العراقي خلال الميركاتو الصيفي.

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