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رئيس جامعة الأزهر يكرم الوزيرين "عبد الغفار" و"شوقي"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى ترحيبه بجميع رؤساء الجامعات المصرية، على هامش استضافة جامعة الأزهر، اليوم لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة جميع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.

وقام رئيس جامعة الأزهر، بتكريم وزيري التعليم العالي، والتربية والتعليم ومنحهما درع جامعة الأزهر، كما قام رئيس جامعة الأزهر بتسليمهم بورتيرهات من إبداع أبناء الجامعة، ومن جانبهم وجه وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، الشكر لجامعة الأزهر على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة اليوم خلال إجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

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