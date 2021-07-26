Advertisements
مدة غياب نجم ريال مدريد
الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:30 م
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب إسبانيا ومصر بدورة الألعاب الأوليمبية.
وتعرض داني سيبايوس للإصابة في مباراة مصر وإسبانيا والذي انتهى بالتعادل السلبي في أول مباريات المنتخبين بأوليمبياد طوكيو.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم في تقرير لها: "أكدت الاختبارات أن سيبايوس يعاني من التواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر".
وذكرت الصحيفة المقربة من ريال مدريد: "عادة ما تكون مدة الإصابة 3-4 أسابيع على الأقل، وهو ما يعني غياب عن بداية الموسم المقبل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements