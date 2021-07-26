كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب إسبانيا ومصر بدورة الألعاب الأوليمبية.





وتعرض داني سيبايوس للإصابة في مباراة مصر وإسبانيا والذي انتهى بالتعادل السلبي في أول مباريات المنتخبين بأوليمبياد طوكيو.









وذكرت الصحيفة المقربة من ريال مدريد: "عادة ما تكون مدة الإصابة 3-4 أسابيع على الأقل، وهو ما يعني غياب عن بداية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم في تقرير لها: "أكدت الاختبارات أن سيبايوس يعاني من التواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر".