Advertisements

مدة غياب نجم ريال مدريد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب إسبانيا ومصر بدورة الألعاب الأوليمبية.

وتعرض داني سيبايوس للإصابة في مباراة مصر وإسبانيا والذي انتهى بالتعادل السلبي في أول مباريات المنتخبين بأوليمبياد طوكيو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم في تقرير لها: "أكدت الاختبارات أن سيبايوس يعاني من التواء من الدرجة الثانية في كاحله الأيسر".

وذكرت الصحيفة المقربة من ريال مدريد: "عادة ما تكون مدة الإصابة 3-4 أسابيع على الأقل، وهو ما يعني غياب عن بداية الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة مصر واسبانيا سيبايوس رياضة بداية الموسم اخبار الرياضية

أخبار تهمك

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مدة غياب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبذل جهوده لضم نجم برايتون

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

حازم إمام يطالب اتحاد الكرة بإبلاغ الأهلي والزمالك بطريقة تحديد بطل الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة لهداية ملاك وسيف عيسى بعد برونزية أوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

02:56 م

مدة غياب نجم ريال مدريد

03:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان