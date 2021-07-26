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مينيرو يواصل مطاردة بالميراس في الدوري البرازيلي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قلص أتلتيكو مينيرو الفارق مع بالميراس، بفوزه الكبير 3-0 على باهيا، في مباراة شهدت تألق المهاجم هالك، الذي أحرز هدفين خلال لقاء الفريقين، في الجولة الـ13 من المسابقة.

على أرضية ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، فرض مينيرو كلمته وسيطر على مجريات الأمور، لكن الهدف الأول تأخر حتى (ق57)، وحمل توقيع هالك الذي أضاف الهدف الثاني له ولفريقه (ق79) من ركلة جزاء.

وفي المنعطف الأخير من المباراة، أحرز ناثان الهدف الأول له، والثالث لمينيرو، الذي حصل على النقاط الثلاث ليستمر في مطاردة بالميراس صاحب الصدارة، ولديه 31 نقطة، بينما ارتقى مينيرو للوصافة، وفي جعبته 28 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد باهيا عند 17 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع بجدول الدوري البرازيلي.

كما شهدت الجولة كلاسيكو ناري بين فلامنغو، وساو باولو، انتهى 5-1 لصالح الأول، ورفع فلامنغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع ساو باولو إلى المركز الـ17، برصيد 11 نقطة.

بالمثل، تغلب فورتاليزا على براغانتينو 1-0 عبر روبسون في الدقيقة 12 من عمر المباراة، التي أنهت مسيرة عدم الهزيمة منذ بدء البطولة هذا الموسم.

وانتزع فورتاليزا نقاط اللقاء الثلاث، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، يحافظ بها على المركز الثالث من الجدول، خلفه براغانتنينو في المرتبة الرابعة، وفي جعبته 24 نقطة.

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مينيرو يواصل مطاردة صدارة الدوري البرازيلي الدوري البرازيلي

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