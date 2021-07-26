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صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تألقت الإعلامية دينا يحيي بإطلالة مميزة أثناء تقديمها لحفل الفنانة أنغام و الفنان تامر عاشور و الفنان محمد الشرنوبي الذي أقيم يوم السبت الماضي بجدة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكه العربيه السعودية و بتنظيم شركة بنش مارك السعودية.

وخطفت دينا يحيى أنظار الجمهور بفستان طويل باللون الأسود، يتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قماش الشيفون، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

والجدير بالذكر أن دينا يحيي قدمت العديد من الاحتفالات والفعاليات بالوطن العربي مثل الكويت والبحرين وغيرهم، كما أدارت العديد من المؤتمرات والحلقات النقاشية فى مصر والمحافل العربية، ومن أبرز الندوات التي أدارتها جلسات مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم والذى أدارته بحرفية شديدة مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يثني على طريقة إدارتها للجلسات ويقدم لها الشكر أمام الحضور.
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة
صور.. الإعلامية دينا يحيى تخطف الأنظار بجمالها في حفلات صيف جدة

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