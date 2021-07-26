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تفعيل المتابعة الرقمية لمراكز الشباب بمحافظة كفرالشيخ

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استأنفت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ سلسلة الاجتماعات لشرح المنظومة الرقمية في تقييم ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب خطوة تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الرقمنة والتحول الرقمي في كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية مع اقتراب موعد الانتقال الى العاصمة الإدارية، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمراكز الشباب بضرورة تكثيف المتابعة على جميع مراكز الشباب، مع ضرورة التقييم والتقويم لجميع أعمال مراكز الشباب.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن منظومة التحول الرقمي من أهم المشروعات العملاقة التي تمت على أرض المحافظة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل كفر الشيخ نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومي، لافتا أن الهدف الرئيسي من المنظومة الرقمية هو التيسير على المواطنين وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة من خلال العديد من المنافذ، وإمكانية الحصول على الخدمة من خلال المنازل عبر التطبيقات الرقمية، وذلك لمنع التكدس والازدحام في المصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال بأسرع وقت وأقل مجهود ومنع الفساد الإداري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن هناك توجيهات وزارة الشباب نحو تطبيق النظم الرقمية للمتابعة والرقابة على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة من قبل إدارة التخطيط والمتابعة وذلك عن طريق مشاركة مركز الشباب الفاعلية أو النشاط عبر البث المباشر على تطبيق زووم وعلى صفحة الفيس بوك، وتعد عدم المشاركة عبر البث المباشر بمثابة عدم تنفيذ للأنشطة يحول على إثرها الأمر للتحقيق والمسألة لعدم الالتزام بالمواعيد المسبق جدولتها وإعلان المديرية بها بشكل نهائي طبقا لخطة النشاط التي يعدها مركز الشباب.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بكفر الشيخ، بضرورة شرح الآلية الجديدة من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بكافة الإدارات الفرعية لتبسيط الفكرة والرد على كافة الاستفسارات والتي استأنفت بإدارة شباب بيلا، موضحًا الأهداف الرئيسية للاجتماع وشملت " التأكيد على ضرورة تفعيل المتابعة الرقمية لمراكز الشباب، والتأكيد على أنه يشترط لاعتماد محاضر مجالس إدارة مراكز الشباب وأن يتضمن المحضر وجود المبادرتين، "ساعة رياضة ٧ الصبح،ساعة رياضة ٥ مساء" كمشروع أساسي ضمن مشروعات مراكز الشباب خلال الشهر،وبنود الصرف لكل برنامج وأنشطة مراكز الشباب،بند التوثيق والتصوير.

ويأتي ذلك لتوفير باقة انترنت للبث الرقمي للمبادرة أو المشروع أو الأنشطة، وكذا التأكيد على ضرورة مشاركة جميع مراكز الشباب بمبادرة ساعة رياضة ٧ الصبح وبمبادرة ساعة رياضة ٥ مساء مرة واحدة شهريا لكل مبادرة. ضرورة مشاركة مراكز الشباب بمبادرة اليوم المصري للشباب والرياضة، وذلك في اليوم الأخير من كل شهر، بالإضافة إلى متابعة تسجيل المبادرات وتنفيذها من قبل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة من قبل مكتب الربط الإلكتروني،والتنبيه على الإعلان المسبق عن موعد تنفيذ كافة أنشطة مراكز الشباب، والعمل المستمر على زيادة العضوية بمراكز الشباب، تحقيق زيادة موارد مراكز الشباب الذاتية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء تنفيذ كافة أنشطة مراكز الشباب. ترشيد نفقات مراكز الشباب، جاء ذلك بحضور مسؤولي الربط ومديري مراكز الشباب بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

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