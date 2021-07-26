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السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين و3 سنوات لفتاة لسرقتها المواطنين بالإكراه

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة 3 عاطلين من بينهما فتاة، متهمين بسرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح بالسجن المشدد 5 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات للفتاة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه قيام 3 عاطلين بسرقته تحت تهديد السلاح.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ومن خلال التحريات اكتشفوا مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، عاطلين، من بينهما فتاة حيث تقوم الفتاة بإيقاف سائق مركبة توك توك وتتجه لمكان تواجد الشخصان الآخرين وتم القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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محكمة جنايات شمال القاهرة سرقة بالإكراه حوادث الفجر

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