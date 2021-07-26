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تعرف على "ني كاو بتاح" التمثال العائد لمصر من هولندا

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تعرف على "ني كاو بتاحالتمثال العائد لمصر من هولندا 


نجحت وزارتى السياحة والآثار والخارجية فى استرداد تمثال فاقد الأرجل للكاهن "ني كاو بتاحمن عصر الدولة القديمة.


وجاء ذلك في إطار جهود مصر المتواصلة لاستعادة آثارها المهربة، والدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارةالخارجية في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة، واستمراراً للجهود التي تقوم بها سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي مع دورالعرض والسلطات الهولندية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، 


وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام علي إدارة الآثار المستردة أن هذا التمثال كان معروضاً للبيع في المعرض الأوروبي السنوي للفنونالجميلة Tefaf بمدينة ماستريخت بهولندا، والذي تبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازنالتابعة للمجلس الأعلي للآثار وأنه نتيجة الحفر خلسة.


وأضاف أن التمثال فاقد الأرجل يصور الكاهن " ني كاو بتاحواقفا واضع ذراعيه بجانبه، ويرتدي نقبة قصيرة، كما حُفر علي ذراعه الأيمناسم الكاهن.


قامت وزارة الخارجية اليوم الاثنين بتسليم القطعة الأثرية إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة والآثار.


وأعربت وزارتى السياحة والآثار والخارجية عن جزيل الشكر وفائق التقدير للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاونمتميز مع سفارة جمهورية مصر العربية فى لاهاي لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد منالتعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضارى.

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