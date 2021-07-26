بعد حصولهم على الميدالية الذهبية.. شيكو يهنئ أبطال مصر







حرص الفنان شيكو علي تهنئه شعبه بمناسبة حصولهم على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وذلك عبر صفحته الشخصيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر شيكو صورة للبطلة المصرية هداية ملاك و البطل سيف عيسى، وعلق عليهم قائلاً:"هداية ملاك وسيف عيسى شرفتوا مصر مبروك يا أبطال مصر".







والجدير بالذكر أن شيكو يعرض له حالياً بالسينمات فيلم"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله، وائل عبد الله.