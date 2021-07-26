قتلى وجرحى جراء عاصفة رملية في ولاية يوتا الأمريكية

شهدت ولاية يوتا الأمريكية، اليوم الاثنين، عاصفة رملية أعاقت الرؤية، وتسببت بمصرع 7 أفراد وإصابة أخرون بجروح خطيرة استلزمت نقلهم إلى المستشفى.

وأصدرت دورية الطرق السريعة في الولاية، بيانًا قالت فيه إن التصادم وقع نحو الساعة الخامسة بتوقيت المحيط الهادي (12 صباحا بتوقيت غرينتش) على طريق 15 السريع في مقاطعة ميلارد.

وكانت دورية الطرق، نشرت على حاسبها عبر موقع "تويتر" صورا من موقع الحادث تظهر صفا من السيارات المحطمة والشاحنات الصغيرة والمقطورات الضخمة وحطاما متناثرا على الطريق.