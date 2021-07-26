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محافظ قنا يكرم عددًا من الطلاب المتفوقين علميا بدور الرعاية الاجتماعية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من الطلاب المتفوقين علميا بالصف الابتدائي والإعدادي والمقيمين بعدد من دور الرعاية وذلك في حضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب ومسئولي دار الرعاية.

هذا وقدم محافظ قنا التهنئة للطلاب المتفوقين، مشيدًا بدور مسئولي دور الرعاية في توفير المناخ المناسب للطلاب الذي أتاح لهم تحقيق هذه النتيجة المتميزة، مؤكدا علي حرص المحافظة على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب، لتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع طلاب الدار بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

كما منح الداودي الطلاب المتفوقين شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم كما وجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، وقد شمل تكريم المحافظ الطالبة سارة عطية بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة بدار السيدة العذراء التابعة لجمعية الشابات القبطية الأرثوذوكسية بقنا والحاصلة على مجموع 265 درجة، والطالبين كيرلس شحاته وشنودة سعيد بالصف السادس الابتدائي حيث حصل الأول علي الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة، والثاني على مجموع 277.5 درجة، ويقيما بدار ماري مرقص التابعة للجمعية الخيرية الأرثوذكسية بقنا.

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