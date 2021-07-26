الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسي (2021/2022)

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة

من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى (2019/2020) ، (2020/2021) وذلك بالمعهد الصحى ق.م ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى ق.م إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى ق.م بالجلاء، وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

- أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة(علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) عن نسبة نجاح 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%، وألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام فى 1102021، وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.





يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج





- ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.



