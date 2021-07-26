محافظ قنا يكرم سيدة لاجتهادها في ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل بمحل حلويات



وأكد محافظ قنا، علي حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة على اقتناص أي فرصة عمل للشباب من خارج دولاب العمل الحكومي كما انهها دائما ما تشجع الشباب على تبني فكر ريادة الأعمال وإقامة مشروعات خاصة يدرونها بأنفسهم.



كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، السيدة مي عمار عبد الصادق، صاحبة محل حلويات "ستنابون" نظرا لحرصها على العمل وعدم انتظارها في صفوف الباحثين عن الوظائف الحكومية.