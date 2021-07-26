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صادرات الأثاث تتعافي من أزمة كورونا خلال أول 6 شهور من 2021

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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كشف المجلس التصديري للأثاث أن صادرات مصر من القطاع حققت قفزة قوية خلال أول 6 شهور من العام الجاري ، ما يظهر تعافيها من أزمة كورونا.

 

وجاءت ارتفاع صادرات الاثاث في وقت تستعد فيه مصر لتطبيق برنامج جديد لدعم الصادرات للوصل  بحجمها إلى 100 مليار دولار سنويا خاصة بالتركيز على فتح اسواق تصدرية جديدة بافريقيا.


وأظهر تقرير المجلس، أن صادرات مصر من الأثاث زادت بنسبة 38% خلال  الفترة من يناير إلى يونيو 2021 على أساس سنوي محققة، 132 مليون دولار مقارنة 95.3 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي التى تأثرت فيها الصادرات سلبا بأزمة كورونا.

 

وقال المجلس،  إن صادرات مصر من الأثاث ارتفعت على أساس سنوي 16% خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من عام الماضي لتسجل 16.8 مليون دولار.

 

وأوضح المجلس أن أهم الأسواق التصديرية للاثاث المصري خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2021، جاء في صدارتها  السعودية، ثم الإمارات ، والعراق وسلطنة عمان  والسودان.

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