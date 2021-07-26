تايلور سويفت تحتفل بمرور عام على طرح Folklore



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات قامت تايلور بنشرها عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، كانت من كواليس جلسة التصوير الخاصة بالألبوم.



وكان الألبوم هو أحدث البوم موسيقي تطرح تايلور في عام شهد طرحها لأكثر من عمل غنائي رغم أزمة كورونا.



احتفلت النجمة تايلور سويفت بمرور عام على طرح ألبومها "فولكلور" الذي قدمت من خلاله مجموعة اغنيات متميزة استمرت لفترة طويلة على قمة مبيعات الولايات المتحدة.