Advertisements

تايلور سويفت تحتفل بمرور عام على طرح Folklore

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
تايلور سويفت تحتفل بمرور عام على طرح Folklore

احتفلت النجمة تايلور سويفت بمرور عام على طرح ألبومها "فولكلور" الذي قدمت من خلاله مجموعة اغنيات متميزة استمرت لفترة طويلة على قمة مبيعات الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات قامت تايلور بنشرها عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، كانت من كواليس جلسة التصوير الخاصة بالألبوم. 

وكان الألبوم هو أحدث البوم موسيقي تطرح تايلور في عام شهد طرحها لأكثر من عمل غنائي رغم أزمة كورونا.

أخبار تهمك

محمد صلاح يوجه رسالة لهداية ملاك وسيف عيسى بعد برونزية أوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يبذل جهوده لضم نجم برايتون

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- هداية ملاك تفوز بالميدالية الأولى لمصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مدة غياب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

حازم إمام يطالب اتحاد الكرة بإبلاغ الأهلي والزمالك بطريقة تحديد بطل الدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:01 م

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

02:56 م

مدة غياب نجم ريال مدريد

03:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان