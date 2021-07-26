رفضت المذاكرة فأنهى حياتها.. المحكمة تحسم مصير قاتل ابنة زوجته بالمرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل نجلة زوجته لرفضها عمل واجباتها المدرسية بالمرج.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي كمال عبد الغفار الديب، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم محمد، وعلي عبد الوهاب غنيم.





وكانت البداية عندما قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها، محمد أبو الوفا "48 سنة" نجار مسلح محبوس، بهتك عرض وقتل نجلتها الطفلة سما مستخدما عصا خشبية وماسورة حديدية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.





ومن خلال التحريات تبين أنه في 15 فبراير العام الماضي قام المتهم بضرب المجني عليها الطفلة سما أيمن جمعة نجلة زوجته مع سبق الإصرار بأن عمد إلى إيذائها باستخدام الأدوات محل الاتهام.





وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.



