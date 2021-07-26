بالتواريخ.. 6 ظواهر فلكية تزين سماء أغسطس (فيديو)









قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة عدد من الظواهر الفلكية، موضحًا أنه خلال أيام 27، 28، 29 يوليو الجاري سنشهد ظاهرة زخة شهب دلتا الدلويات، مناشدًا المواطنين بالاستمتاع بهذه الظواهر الطبيعية الجميلة.وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أنه خلال شهر أغسطس سنشهد ما يقرب من 5-6 ظواهر تتمثل في اقتران القمر مع بعض الكواكب، منوهًا بأنه في 1 أغسطس سنشهد اقتران القمر مع كوكب زحل، واقتران عطارد مع الشمس، وفي 10 أغسطس اقتران القمر مع كوكب المريخ، وفي 11 أغسطس اقتران القمر مع كوكب الزهرة، وفي 19 أغسطس اقتران كوكب عطارد مع المريخ، وفي 22 أغسطس اقتران القمر مع كوكب المشترى.وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن جميع هذه الظواهر يمكن أن ترى بالعين المجردة، موضحة أن الاقتران يكون واضح في الأفق بعد غروب الشمس، داعيًا المتهمين بالظواهر الفلكية لزيارة المعهد لمشاهدة هذه الظواهر الجوية بالمقر الرئيسي بحلوان أو بمرصد القطامية الفلكي على حدود العاصمة الإدارية.