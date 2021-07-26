ميلان يضاعف راتب نجم الفريق لعدم رحيله

كشفت تقارير صحافية عن وجود رغبة من قبل نادي ميلان، في تحسين عقد لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز.









يريد ميلان الاحتفاظ بنجومه بعد ما كان موسماً جيداً 2020-2021، ولكن ليس من المفاجئ أيضاً أن العديد منهم يولدون الاهتمام الأكبر، هذا هو الحال بالنسبة لثيو هيرنانديز، وهو جاهز الآن للحصول على عقد جديد.









وفقاً لصحيفة لاغازيتا دييلو سبورت، ميلان مستعد لتجديد عقد الظهير الفرنسي حتى عام 2025، ستنتهي الصفقة الحالية في عام 2024، مما يعني أن الصفقة الجديدة ستكون أساساً لإرضاء اللاعب بزيادة في الراتب.









ويحصل هيرنانديز حالياً على 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد، لكن مع عقد جديد سيحصل على حوالي 4.5 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت.









بعبارة أخرى، هو مستعد لمضاعفة راتبه ثلاث مرات في ميلان، وتقوية الروابط مع النادي.









مع وضع الموسم الماضي في الاعتبار، سيكون بالتأكيد ارتفاعاً في الأجور مستحقاً، لحماية اللاعب من عروض باريس سان جيرمان، الذي قام بعدة محاولات للتعاقد مع الظهير الأيسر خلال الصيف الجاري



