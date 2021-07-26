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الأهلي يبذل جهوده لضم نجم برايتون

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يواصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي ضغطه على مسئولي برايتون الإنجليزي والمحترف في صفوفه الجنوب أفريقي بيرسي تاو من أجل تخفيض المطالب المادية وذلك بسبب رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في التعاقد مع النجم الجنوب أفريقي.


ويحاول أمير توفيق تقليل مطالب برايتون الإنجليزي من مليون و500 ألف دولار من أجل بيع بيرسي تاو إلى مليون و200 ألف دولار.


وهناك محاولات قوية من جانب أمير توفيق من أجل تقليل مطالب بيرسي تاو من مليون و250 ألف دولار إلى مليون و100 ألف دولار حتى يكون عقده قريبا مع اللاعبين الأجانب في الفريق.


كما أنه هناك أيضا محاولة من أجل تقليل رغبة بيرسي تاو في الحصول على زيادة بقيمة 10% سنويا في قيمة عقده وتقليلها إلى 5%.


يذكر أن بيرسي تاو يجيد اللعب في الجانبين الأيمن والأيسر كما يستطيع اللعب في مركز رأس الحربة.

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