حققا إنجازا كبيرا .. "رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسي

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حققا إنجازا كبيرا .. "رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسي
الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:01 م
محمد المسلمي
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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ اغسطس المقبل.
وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسى، إنجاز كبير وقدموا أداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.
وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.
فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.
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