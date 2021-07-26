2 مليار دولار صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 6 شهور

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13% لتبلغ 052ر2 مليار دولار مقابل 820ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشار المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن صادرات شهر مارس الماضي تعد أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من عام 2021 بقيمة بلغت 382 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة 45% مقارنة بصادرات مايو 2020، فيما تراجعت صادرات شهر يونيو 2021 بنحو 3% لتبلغ حوالي 335 مليون دولار.

وأضاف أن "الدول العربية" تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 مستحوذة على 55% من إجمالى الصادرات بقيمة 1.090 مليار دولار ومحققة نسبة نمو بلغت 9%، يليها "الاتحاد الأوروبي" يستحوذ على 14% من إجمالي الصادرات بقيمة 340 مليون دولار بنسبة نمو 31%، فيما استحوذت" الدول الإفريقية غير العربية" على 11% من إجمالى الصادرات بقيمة 187 مليون دولار بتراجع بلغ 6%.

وأوضح أن "الولايات المتحدة الامريكية" استحوذت على 5% من إجمالى الصادرات بقيمة 110 ملايين دولار محققة نسبة نمو بلغت 25%، فيما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى "باقي المجموعات الدولية" نحو 324 مليون دولار تمثل 15% من إجمالي الصادرات بنسبة نمو في القيمة بلغت 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2021، أشار البيان إلى أن "المملكة العربية السعودية" احتلت على المركز الأول بقيمة صادرات 157 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%، تليها "الولايات المتحدة الامريكية" بقيمة 110 ملايين دولار ونسبة نمو 25%، تلاها "ليبيا" بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة نمو 5%، وفي المرتبة الرابعة "الجزائر" بقيمة 93 مليون دولار ونسبة نمو 6%، فيما احتلت "السودان" المرتبة الخامسة بقيمة 88 مليون دولار بنسبة نمو 108%، تلاها "المغرب" بقيمة 83 مليون دولار ونسبة زيادة 53%.

وأضاف أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى "الأردن" بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري ما قيمته 81 مليون دولار بنسبة تراجع 11% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما احتلت "الصين" المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 199%، تلاها "إيطاليا" بقيمة 68 مليون دولار ونسبة نمو 28%، وفي المرتبة العاشرة" ألمانيا" بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 52% مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

وأوضح أن "الصين" احتلت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 71 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 47 مليون دولار، تليها "السودان" بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 46 مليون دولار، تلاها "المغرب" بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 29 مليون دولار، تلاها "ألمانيا" بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، ثم "أمريكا" بقيمة صادرات 110 ملايين دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 22 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 22 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 63 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة صادرات 68 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر لبنان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 13 مليون دولار بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

وأكد المجلس أنه يعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة التي أعلن عنها في نهاية شهر مارس 2021 والتي أثمرت نتائجها في المرحلة الأولى عن تحديد نسب النمو المتوقعة في قطاع الصناعات الغذائية، وأهم الأسواق المستهدفة لنمو الصادرات وتحديد أهم المعوقات الداخلية والخارجية، للعمل على حلها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، انطلاقا من دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات، نظرا لأهميته الكبرى في توفير فرص عمل وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري.

كما قام المجلس خلال النصف الأول من 2021 بإيفاد بعثات تجارية إلى السودان، أوغندا، تنزانيا، ثم جنوب السودان بهدف تنمية الصادرات إلى الدول الإفريقية، ويجرى الإعداد إلى 4 بعثات أخرى إلى الدول الافريقية خلال العام المالي 2021 - 2022.