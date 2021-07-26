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سعد رمضان يُطلق "حبّيت" باللهجة البيضاء

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أطلق النجم سعد رمضان أغنية "حبّيت" باللهجة البيضاء التي يؤدِّيها للمرّة الأولى.

وقد لاقى البرومو الخاص بالأغنية روجاً كبيراً بين مختلف الشعوب العربية، وقد كان لافتاً أن الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج اعتبر الأغنية أنها بلهجته الخاصة.

من ناحية اخري أعرب الفنان اللبناني سعد رمضان عن حماسه الكبير لإصدار أحدث أغنياته الجديدة، وقال: سعيد بالأغنية وهي لون غنائي جديد أقدمه للمرة الأولى، وأنا متحمس جداً لسماع رد فعل الجمهور حول اللون الغنائي المختلف عن جميع أغنياتي السابقة.

الأغنية من كلمات الشاعر مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر محمد مقهور، اما الليريك فيديو من إخراج حسين شعلان وإنتاج المولى برودكشن.

https://youtu.be/uJ3YdPaDQNg

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