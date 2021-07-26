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مى عبد الحميد: مشروعات الاسكان الاجتماعي السابقة خارج مبادرة التمويل العقاري

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
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قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه لن يتم تطبيق مبادرة البنك المركزى الأخيرة  ذات الفائدة الـ٣٪؜، على إعلانات مشروع الإسكان الاجتماعى السابقة، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المبادرات السابقة.
 
وأضافت فيما يخص العملاء المتقدمين على الإعلان الأول بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطي الدخل (سكن مصر / دار مصر / جنة): سيتم تطبيق شروط المبادرة لمتوسطي الدخل فقط في حالة استيفاءهم شروط المبادرة الجديدة.
 
وأعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيتم تطبيق شروط المبادرة الجديدة، على كافة وحدات المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين، من منخفضي الدخل و متوسطي الدخل .
 
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق شروط المبادرة المذكورة والصادرة بتاريخ ١٣/٧٢٠٢١ على كافة الإعلانات التي سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة القادمة ما لم يصدر بشأنه قرار بغير ذلك.

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