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الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع لاعب جنوب إفريقي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أكد موسيماني، أن اللاعب ليس جاستون سيرينو لاعب صن داونز أو ثيمبينكوسي لورش لاعب أورلاندو بيراتس.

حيث قال موسيماني في تصريحاته للإعلام الجنوب إفريقي: "هناك لاعب سينضم للأهلي من جنوب إفريقيا، ليس لورش أو سيرينو، وليس لاعبا من فريقي السابق، لأنني لا أتحدث عن هؤلاء اللاعبين لأنهم سيقودني للمحاكمة".

حيث كشف مصدر مطلع، أن اللاعب الذي ينوي موسيماني التعاقد معه لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل، هو نكوسينجيفيلي نجكوبو جناح كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتابع المصدر، أن نجكوبو يلعب في مركز الجناح ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويعد من أكثر اللاعبين المهاريين في جنوب إفريقيا ويتوقع له مستقبل كبير مع كرة القدم.

وشارك نجكوبو أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتوج باللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخه، وهو اللقاء الذي حرص خلاله موسيماني على متابعة اللاعب الصاعد تمهيدا لضمه إلى القلعة الحمراء.

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