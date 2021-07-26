جون تيري يترك أستون فيلا

أعلن نادي استون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين استقالة جون تيري من منصب المدرب المساعد.





تأتي استقالة القائد السابق لمنتخب انجلترا قبل نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الدوري الإنجليزي.





ونقل الموقع الإلكتروني للنادي عن تيري/40 عاما/ قوله إنه يريد استكمال تدريبه ليصبح لاحقا مديرا فنيا وذلك من خلال القيام بزيارات لأندية ومدربين في كل أنحاء أوروبا.





وقال تيري:" دائما ما كان طموحي أن أعمل كمدرب وإذا سنحت الفرصة المناسبة فإنني أشعر أنني على استعداد لقبول مثل هذا التحدي".





كان قائد الدفاع وحامل شارة القيادة في تشيلسي الإنجليزي انتقل في عام 2017 إلى نادي استون فيلا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية في تلك الأثناء، واختتم تيري مشواره الكروي هناك بعد موسم واحد، وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد لدين سميث وتمكنا معا من العودة بالنادي مرة أخرى إلى البريميرليج.





من جانبه، أعرب سميث عن شعوره بالإحباط لقرار تيري بالرحيل عن النادي لكنه قال إنه يحترم قرار تيري وأضاف" ليس لدي شك في أنه سيصبح مدربا ممتازا وأنا أتمنى له كل التوفيق في المستقبل".



