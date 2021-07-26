فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة
استقر
الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،
على الاستغناء على عدد من لاعبي الفريق، نهاية الموسم الجاري.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون أبلغ مسؤولي الزمالك بموافقته
على إعارة أو بيع محمد عواد، في نهاية الموسم الجاري.
وذلك
بعدما تلقى عواد عرضًا من نادي بيراميدز، ليكون بديلًا لأحمد الشناوي، الذي تعرض
للإصابة بالرباط الصليبي سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة 7 أشهر.
كما
قرر المدير كارتيرون الاستغناء عن خدمات التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق،
والمهاجم المغربي حميد أحداد، وذلك بعدما فشل الثنائي في إثبات جدارتهما مع
الفريق.
كما
أوصى كارتيرون بالاستغناء عن خدمات محمد عبدالسلام، مدافع الفريق، لعدم قناعته
بمستواه الفني مطالبًا بتدعيم الفريق بمدافع سوبر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل،
ليكون بدلاً منه.
وقرر
المدرب الفرنسي أيضًا الاستغناء عن خدمات ثنائي خط الوسط، محمود عبدالعزيز ومحمد
أشرف روقا، بإعارتهما إلى أي من الأندية أو بيعهما، نظرًا لتراجع مستواهما
الفني.