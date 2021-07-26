فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاستغناء على عدد من لاعبي الفريق، نهاية الموسم الجاري.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون أبلغ مسؤولي الزمالك بموافقته على إعارة أو بيع محمد عواد، في نهاية الموسم الجاري.

وذلك بعدما تلقى عواد عرضًا من نادي بيراميدز، ليكون بديلًا لأحمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة 7 أشهر.

كما قرر المدير كارتيرون الاستغناء عن خدمات التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق، والمهاجم المغربي حميد أحداد، وذلك بعدما فشل الثنائي في إثبات جدارتهما مع الفريق.

كما أوصى كارتيرون بالاستغناء عن خدمات محمد عبدالسلام، مدافع الفريق، لعدم قناعته بمستواه الفني مطالبًا بتدعيم الفريق بمدافع سوبر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بدلاً منه.

وقرر المدرب الفرنسي أيضًا الاستغناء عن خدمات ثنائي خط الوسط، محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا، بإعارتهما إلى أي من الأندية أو بيعهما، نظرًا لتراجع مستواهما الفني.