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"بإطلالة صيفية".. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، من خلال عدد من الصور شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كانت "صبري" في الصور بإطلالة صيفية حيث ارتدت فستان مزرقش بعدد من الألوان كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور معها من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.

وكانت آخر أعمال "صبري" الفنية، مسلسل «فرصة تانية»، والذي شارك معها عدد كبير من النجوم، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، إدوارد، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
"بإطلالة صيفية".. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور
"بإطلالة صيفية".. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور
"بإطلالة صيفية".. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور
"بإطلالة صيفية".. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

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