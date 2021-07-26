ديوكوفيتش يواصل تقدمه في أولمبياد طوكيو

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم رحلته الملهمة في 2021 وتأهل للدور الثالث لمنافسات تنس الرجال في أولمبياد طوكيو بتغلبه على الألماني يان لينارد شترف في الدور الثاني اليوم الاثنين.





وحسم ديوكوفيتش الفوز على منافسه الألماني بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6 /4 و6 /3.





ويتطلع ديوكوفيتش لتحقيق إنجاز غير مسبوق في فئة الرجال متمثلا في التتويج بجميع ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بجانب الميدالية الذهبية في الأولمبياد (جولدن سلام).





ولم ينجح أي لاعب حتى الآن في تحقيق هذا الإنجاز لكن الأسطورة الألمانية شتيفي جراف سبق وحققت هذا الإنجاز في فئة السيدات عام 1988.





وفاز ديوكوفيتش بالفعل بألقاب أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا الموسم ويتبقى له لقبي أمريكا المفتوحة وذهبية أولمبياد طوكيو لكي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه.





ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثالث مع الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تغلب على الأسترالي جون ميلمان 6 /4 و6 /7 و6 /3





كما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الثالث بفوزه على الكولومبي دانييل إيلاهي جالان.





وحسم زفيريف الفوز بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة 6/ 2 و6 /2 ليشق طريقه للدور الثالث.





واحتاج اللاعب الأبرز في ألمانيا إلى 70 دقيقة فقط للفوز على منافسه الكولومبي.





ويلتقي زفيريف في الدور الثالث مع الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي الذي تغلب على الإيطالي لورينزو سونيجو 6/ 4 و3 /6 و6 /4.





كما تغلب الإيطالي فابيو فونيني على البيلاروسي إيجور جيراسيموف 6 /4 و7 /6 والإسباني بابلو كارينو بوستا على الكرواتي مارين سيليتش 5 /7 و6 /4 و6 /4.



