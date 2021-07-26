ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت والحديد خلال 2021

كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، عن ارتفاع صادرات مصر من الاسمنت والحديد الصب الصلب خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021 على أساس سنوي.

زيادة 181% في صادرات الاسمنت :

وقال المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات مصر من الاسمنت خلال أول 5 شهور من العام الجاري سجلت 135 مليون دولار بارتفاع نسبته 181% عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه 48 مليون دولار.

وكانت في صدارة الأسواق التصديرية للاسمنت المصري السوق الليبي خلال نفس الفترة والتي بلغت نحو 26 مليون دولار، تلاه السوق الكيني الذي استقبل صادرات اسمنت مصري بقيمة 22 مليون دولار، ثم السودان وأوغندا.

زيادة 179% في صادرات الحديد :

كما ارتفعت صادرات مصر من حديد صب صلب خلال أول 5 شهور من 2021 بنسبة 179% على أساس سنوي لتسجل 584 مليون دولار، واحتلت إسبانيا صدارة قائمة الدول الأكثر استيراد الحديد المصري بعدما بلغت وارداتها منه 150 مليون دولار، تلتها إيطاليا والسعودية والبرازيل.