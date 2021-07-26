الانبا باخوم يلتقي بكهنة الإسكندرية والدلتا



بدأ الإجتماع بصلاة الساعة الثالثة ثم لقاء من الأب يوحنا جورج حول اسرار الشفاء: الإعتراف ومسحة المرضى، من الناحية الرعوية.



اختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي.



اجتمع صباح اليوم نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في إطار التكوين المستمر للكهنة بكهنة الإسكندرية والدلتا، بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل.