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الانبا باخوم يلتقي بكهنة الإسكندرية والدلتا
الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:56 م
ماريان ناجى
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اجتمع صباح اليوم نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في إطار التكوين المستمر للكهنة بكهنة الإسكندرية والدلتا، بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل.
بدأ الإجتماع بصلاة الساعة الثالثة ثم لقاء من الأب يوحنا جورج حول اسرار الشفاء: الإعتراف ومسحة المرضى، من الناحية الرعوية.
اختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي.
بدأ الإجتماع بصلاة الساعة الثالثة ثم لقاء من الأب يوحنا جورج حول اسرار الشفاء: الإعتراف ومسحة المرضى، من الناحية الرعوية.
اختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي.
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