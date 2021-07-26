ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، على مدن ومحافظات مصر، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

