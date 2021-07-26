الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بـ 5 كليات جديدة ومعهد للتراث

أعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بمقر جامعة الأزهر، عن الموافقة على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021-2022 وهى:-



كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي.

كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة.

كلية طب الأسنان جامعة المنوفية.

كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس.

كلية الألسن جامعة الفيوم.

المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف.



كما وافق المجلس على إنشاء كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.



وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 20212022، حيث يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.



وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022.



وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

