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"دينية النواب" تناقش مشكلة خطباء المكافأة وتوفير درجات مالية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشكلة خطباء المكافأة، والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم ويتم تثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة.

وقال النائب مصطفى سالم، خلال الاجتماع: "إن خطباء المكافأة عددهم نحو 3 آلاف خطيب، حيث إنهم يقومون بالخطابة بنظام المكافأة منذ سنوات عديدة وأوضاعهم المالية متدهورة، مما لا يليق بهم وبالوزارة".

وطالب سالم، بضرورة القيام بمطالبة بتوفير درجات مالية لهم ويتم تثبيتهم عليها، أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدني للأجور والذي يبلغ 2400 جنيه، كحل مؤقت لحين توفير الدرجات المالية اللازمة لهم.

وتابع النائب: "يجب رعاية خطباء المكافأة والحرص علي تحسين ظروفهم المادية والمعيشية، فلا يعقل أن يحصل خطيب المكافأة علي مبلغ ضعيف جدا ولا يتم تعيينه أو عمل عقود لهم رغم أنه يعملون منذ 15 سنة أو 10 سنوات، فهناك 700 خطيب مكافأة علي التحسين يحصلون على 400 جنيه شهريا، ونحو 2300 خطيب غير محسنين يحصلون علي 140 جنيها، فكيف يعيشون بهذه المكافأة؟!، لابد من تطبيق الحد الأدني للأجور عليهم، وعدم وضع أسئلة تعجيزية في امتحان التحسين".

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مكافأة مالية مجلس النواب لجنه الشؤون الدينيه الخطباء

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