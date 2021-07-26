تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





ويدرس موسيماني الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن تعويضا لغياب محمد هاني بسبب الإيقاف.





ويواجه موسيماني أزمة شديدة في هذا المركز بسبب تواجد الثنائي احمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق مع بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في طوكيو.





وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.







