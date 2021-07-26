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موسم العمرة 2021.. الحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:59 م
موسم العمرة 2021
موسم العمرة 2021
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأحد الموافق 25/7/2021، بالبدء في استقبال أول فوج من الحجاج المعتمرين، بعد عودة موسم العمرة 2021 بعد الانتهاء من موسم حج هذا العام، ومع هذا القرار السعودي تساءل كثير من المصريين حول إمكانية سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، إلا أنه بطبيعة الحال في المخيلة القيود التي فرضت خلال موسم الحج 2021 نتيجة فيروس كورونا، حيث اقتصر الأمر على المواطنين السعوديين والمقيمين بمن فيهم المصريون وبحد أقصى 60 ألف حاج.

وفي المطلق ليس بمقدور المصريين مع عودة موسم العمرة 2021 حتى الآن الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وذلك لأن قرار المملكة بوضع مصر ضمن مجموعة دول يحظر دخول المسافرين منها يحول دون دخول المصريين لأداء العمرة، مع الوضع في الاعتبار أن هناك بعض الحالات المستثناة.



والأمر الثاني الذي لا يتيح للمصريين المتواجدين في مصر إمكانية أداء العمرة، أن العمرة تنطبق عليها شروط الحج، أي قاصرة على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة.

لكن بمراجعة قواعد السفر التي وضعتها السعودية خلال الفترة الماضية، والتي تنطبق على عدة دول من بينها مصر، فإن هناك طريقة واحدة لدخول السعودية وأدء العمرة، وذلك عبر السفر إلى دولة ثانية منها يمكن الانتقال إلى السعودية مع عودة موسم العمرة 2021.

وهذه الدولة يمكن أن تكون الأردن أو البحرين، وتخضع تلك الطريقة لبعض الإجرءات أولها أن المسافر سينتقل إلى الدولة المحطة وسيبقى فيها مدة حجر صحي أسبوعين يجري خلالها 3 مساحات طبية، وحين ينتقل إلى المملكة سيمكث في أحد الفنادق المعتمدة لمدة أسبوع إضافي تقريبا يجرى خلاله مسحتين طبيتين جديديتن.

كما يشترط أن يكون المسافر حاصلا على إحدى جرعتي لقاح كورونا من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أو أن يكون من المتعافين من فيروس كورونا بشرط ألا يكون قد مر على تعافيه أكثر من 6 أشهر.

لكن إذا كانت هذه طريقة السفر للمصريين الراغبين في أداء العمرة إلى السعودية بعد عودة موسم العمرة 2021، لكن هذا الأمر ليس كافيا ولا يضمن على الإطلاق لهم أداء العمرة، إذ أنه يشترط أن يكون المسافر المصري عبر دولة ثالثة لديها إقامة في المملكة حتى يؤدي العمرة وهي نفسها الشروط التي كانت مطبقة على أداء فريضة الحج.




وأتى استقبال المعتمرين بعد عودة موسم العمرة 2021 وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأكدت الرئاسة أنها هيأت مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية مناسك العمرة، من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

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