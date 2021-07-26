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الأعلى للجامعات: تخصيص منح دراسية لخريجى هذه المدارس

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على تخصيص عدد من المِنح الدراسية بالجامعات الحكومية، لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وذلك بكليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات)، طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة رقم (93 مكرر 2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تتضمن شروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية النوعية ورياض الأطفال.

وافق المجلس على مُقترحات لجنة قطاع طب الأسنان، لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكليات طب الأسنان، التي وصل عددها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إلى نحو 40 كلية.

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