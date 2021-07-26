Advertisements

أبرز أحداث اليوم الرابع في أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

لا تقتصر إنجازات المشاركين في الألعاب الأولمبية على الميداليات والألقاب، بل تكتب صفحات ملوّنة وتردّد أصداء مؤثرة.

 

- قصة اليوم -

 

كان اليوم الرابع من الألعاب الأولمبية على موعد مع مواجهة منتظرة في الأحواض بين الأسترالية الشابة أريارن تيتموس (20 عاماً) وملكة سباق الـ400 م حرة الأمريكية كايتي ليديكي حاملة اللقب الأولمبي.

 

وكما حصل عام 2019 في بطولة العالم، حققت تيتموس الانجاز وأنزلت ليديكي (24 عاماً) عن العرش الأولمبي.

 

وكشفت الأسترالية بعد عناق طويل مع منافستها الأميركية "كنت أتوقع بأن أكون أكثر توتراً. أريد أن أشكرها... لو لم يكن لدي أحد مثلها لمطاردتها، لم أكن لأسبح بهذه الطريقة بالتأكيد".

 

ورغم الخسارة، رفضت ليديكي أن تستسلم للخيبة "لقد تنافسنا بضراوة... نحن على علاقة جيدة. تقول إنها لم تكن لتحقق ما حققته من دون وجودي، وأنا بإمكاني القول الأمر نفسه بشأنها، لقد دفعتني حقاً الى أقصى الحدود".

 

- وجه اليوم –

 

خطفت اليافعة اليابانية موميجي نيشيّا الأضواء الإثنين، بعدما باتت عن 13 عاماً و330 يوماً من أصغر الأبطال الأولمبيين وأول بطلة سكايت بورد في تاريخ الألعاب الأولمبية في هذه الرياضة المدرجة جديداً.

 

وأحرزت البطلة المحلية اليافعة ذهبية الشوارع بعدما سجلت ما مجموعه 15.26 نقطة، متفوّقة على البرازيلية رايسا ليال البالغة 13 عاما و203 أيام والتي كانت قادرة أن تصبح أصغر متوجة في التاريخ لكنها حلت ثانية مع 14.64 نقطة، فيما نالت اليابانية فونا ناكاياما (16 عاما) البرونزية مع 14.49 نقطة.

 

وتبقى الأمريكية مارجوري جيسترينج، المتوجة في الغطس (منصة 3 أمتار) في أولمبياد برلين 1936، أصغر بطلة أولمبية عن 13 عاماً و268 يوماً.

 

- غرائب -

 

ثلاثين ثانية من الحرية. هذه هي جائزة التي سينالها الفائزون بالميداليات في طوكيو اعتباراً من الإثنين بعدما سمح لهم بنزع الكمامة لنصف دقيقة إذا أرادوا ذلك خلال مراسم التتويج، لحظة منحهم باقة الزهور والميداليات والاستماع الى النشيد الوطني.

 

- انجاز اليوم –

 

حقق نجم دالاس مافريكس لوكا دونتشيتش بداية أولمبية صاروخية له ولبلاده في مسابقة كرة السلة بعدما قادها للفوز على الأرجنتين بطلة 2004 بنتيجة 118-100، وذلك بتسجيله 48 نقطة.

 

وقدم دونتشيتش أداءً قياسياً لم يتحقق سابقاً في تاريخ الألعاب بعدما سجل 31 من نقاطه الـ48 في الشوط الأول من اللقاء.

 

وحقق ابن الـ22 عاماً رقمه القياسي من حيث عدد النقاط في شوط أول خلال 16 دقيقة خاضها في النصف الأول من اللقاء الذي تسيّده السلوفينيون منذ البداية ووصل الفارق خلاله بين الطرفين حتى 30 نقطة.

 

لكن في رده على سؤال حول إذا كان يعلم بالانجاز الذي حققه الإثنين، أجاب دونتشيتش "الأرقام القياسية لا تهمني. علينا الفوز ولهذا السبب جئنا الى هنا. كنا حاسمين المباراة قبل ثلاث أو أربع دقائق على نهايتنا. (أي شيء آخر) لا يهمني".

 

أخبار تهمك

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 22 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على بديل محمد هاني أمام أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة في صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئيس التونسي يعفي وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد 6 نجوم من الزمالك دفعة واحدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يبذل جهوده لضم نجم برايتون

منذ أقل من ساعتين

مدة غياب نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بعودة قاهر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

02:01 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الصيفي

04:30 م

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

02:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان